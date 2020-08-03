Глава Ростуризма посоветовала россиянам ехать в Карелию "ловить" северное сияние

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, где россияне могут отдохнуть осенью, не покидая страну.

По ее словам, в рамках программы, по которой предусмотрен кешбэк за тур по России, Ростуризм предложит до 2 млн туров, рассчитанных на любителей пляжного отдыха, культурно-познавательных программ, круизов, треккингов и сплавов, пишет "АиФ".

Среди регионов для осеннего отдыха прозвучала и Карелия.

"Для тех, кто ищет совсем необычных впечатлений, уже с сентября можно поймать момент и увидеть северное сияние на русском Севере, например, в Архангельской области, на Кольском полуострове, в Мурманской области, Республике Карелия или на Ямале", – рассказала глава Ростуризма.

Сама Догузова планирует провести ближайший отпуск на Алтае в компании друзей.

"Мы будем гулять на природе, заниматься треккингом, рафтингом, ходить в горы, рыбачить и есть вкуснейшую алтайскую еду. Впервые свой летний отпуск я проведу не на море, а в горах", – добавила она.

Ранее Карелия возглавила топ желанных мест для отдыха по кешбеку правительства.