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Глава Сегежского района показала Воицкий падун в новом ракурсе

Новости. Общество
11:18, 09 Ноября 2023
фото: © Марина Гусева / VK

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По словам Марины Гусевой, зрелищный водопад любят и местные жители, и туристы.

Глава Сегежского района Карелии Марина Гусева показала Воицкий падун в новом ракурсе.



«Между озерами Воицкое и Выгозеро на порожистой реке Нижний Выг расположен водопад Воицкий падун. Огромные валуны в окружении густых сосен и легких берез завораживают — это поистине сказочное зрелище», — написала Гусева в личном профиле 8 ноября.



По ее словам, местные жители любят это место, оно привлекает и туристов. Здесь обустроили смотровую площадку, появилась лестница для спуска на почти плоскую поверхность скальной породы, на которой любят позировать для фотосессий молодожены.



«Стилевое решение (ЭКО) принимали коллегиально. Получилось красиво! Наслаждаемся, друзья! Дело за малым — беречь эту красоту!», — добавила Марина Гусева.

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