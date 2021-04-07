Глава союза журналистов Карелии стал диктатором

Председатель Союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров объявлен диктатором в рамках образовательной акции "Тотальный диктант".

Журналист Георгий Чентемиров прочитает участникам акции текст тотального диктанта в этом году.

"Георгий - диктатор Тотального диктанта в ПетрГУ", - говорится на странице акции в соцсети.

"Суть акции — добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру (с поправкой на часовые пояса). Каждый желающий может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности", - так описывают образовательную акцию ее организаторы

"Тотальный диктант" состоится 10 апреля. Акция в Петрозаводске пройдет на нескольких городских площадках.

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