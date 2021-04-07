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Глава союза журналистов Карелии стал диктатором

Новости. Общество
10:01, 08 Апреля 2021
фото: Тотальный диктант 2021. Петрозаводск / ВК
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Председатель Союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров объявлен диктатором в рамках образовательной акции "Тотальный диктант".

Журналист Георгий Чентемиров прочитает участникам акции текст тотального диктанта в этом году.

"Георгий - диктатор Тотального диктанта в ПетрГУ", - говорится на странице акции в соцсети. 

"Суть акции — добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру (с поправкой на часовые пояса). Каждый желающий может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности", - так описывают образовательную акцию ее организаторы

"Тотальный диктант" состоится 10 апреля. Акция в Петрозаводске пройдет на нескольких городских площадках.

Ранее сообщалось, как Парфенчиков написал "Диктант Победы": задания показались ему легкими

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Комментарии

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mobikk
2021-04-08 11:05:02
Диктором он назначен, а не диктатором. Журналюге диктант видимо не осилить.
Серж
2021-04-08 10:37:52
Хороший журналист . с позицией . а на другое провластное мнение наплевать .
врунофф
2021-04-08 10:51:02
Серж, евонная позиция целиком и полностью зависит от хозяина. Заказуха из каждой статьи прет в мазуриковской газетенке
ромео
2021-04-08 10:24:11
знакомьтесь, агрекалчанутый
Leopol'd
2021-04-08 10:29:08
ромео, опечатка у тебя.
Там должно быть "знакомьтесь, образованный".
Juniper59
2021-04-08 11:08:12
Leopol'd, оно таких слов не знает. Не сталкивалось-с.
врунофф
2021-04-08 10:33:02
Leopol'dишка, жестикульни ручонками.
Серж
2021-04-08 10:11:14
Значит посадят скоро или казнят , одно из двух .
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