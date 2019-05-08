Парфенчиков написал "Диктант Победы" - задания показались ему легкими

Глава Карелии Артур Парфенчиков принял участие во Всероссийской акции "Диктант Победы".

"За урок надо было ответить на 20 вопросов, подготовленных Российским историческим обществом, - рассказал Парфенчиков на своей странице в соцсети. - Историю люблю, поэтому диктант писал с удовольствием. В правильности подавляющего большинства ответов полностью уверен. Думаю, что задачу надо усложнять или сделать несколько вариантов разного уровня сложности. Акция очень нужная и важная, историю своей страны надо знать!".