Глава Сортавальского района вручил местной жительнице ключи от квартиры

Девушка получила жилье как сирота.
«Очень рад за жительницу нашего города, которая скоро отпразднует новоселье!», — сообщил в личном профиле глава Сортавальского района Сергей Крупин.
Сегодня вручил ключи от квартиры Дарье Никулиной. Девушка получила жилье как сирота. Квартира площадью 29, 2 кв. м находится в многоквартирном доме на ул. Маяковского
— написал глава района.
Дом теплый и имеет удобное расположение, отметил Сергей Крупин.
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