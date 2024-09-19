Глава Сортавальского района вручил местной жительнице ключи от квартиры

Девушка получила жилье как сирота.

«Очень рад за жительницу нашего города, которая скоро отпразднует новоселье!», — сообщил в личном профиле глава Сортавальского района Сергей Крупин.



Сегодня вручил ключи от квартиры Дарье Никулиной. Девушка получила жилье как сирота. Квартира площадью 29, 2 кв. м находится в многоквартирном доме на ул. Маяковского

— написал глава района.

Дом теплый и имеет удобное расположение, отметил Сергей Крупин.