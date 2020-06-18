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Глава Сортавалы: "Я не могу это расценить иначе как попытку захвата власти"

Новости. Политика
16:26, 19 Июня 2020
фото: © Алексей Владимиров
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Депутаты горсовета намерены назначить временно исполняющего обязанности руководителя муниципального образования при действующем главе города.

Городской совет Сортавалы объявил о проведении 22 июня внеочередной сессии, на которую вынесен вопрос о назначении временно исполняющего обязанности главы муниципального образования. Как сообщил "Столице на Онего" действующий глава города Сергей Крупин, для него решение депутатов стало полной неожиданностью.

"Я узнал об этом полчаса назад, – рассказал глава Сортавалы. – Я был несколько дней на больничном, собирался в понедельник выходить на работу, и вдруг меня ставят в известность, что депутаты хотят назначить временно исполняющего обязанности главы города. Я не могу это расценить иначе как попытку захвата власти".

Как отметил Сергей Крупин, федеральное законодательство предусматривает возможность назначения временно исполняющего обязанности руководителя муниципального образования в случае досрочного прекращения полномочий действующего главы, либо заключения его под стражу или отстранения его от должности. При этом, по словам Крупина, горсовет не назначает дату выборов нового главы, которые должны пройти в Сортавале осенью.

Напомним, нынешний состав городского совета Сортавалы был избран 1 марта. Досрочным выборам предшествовал роспуск прежнего депутатского корпуса.   

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-06-19 16:51:58
Это уже явная борзость новоиспечённых депутатов! Дождались хотя бы окончательного решения суда высшей инстанции, ведь законность их депутатства под большим вопросом.
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