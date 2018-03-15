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Новости. Политика
11:27, 15 Марта 2018

Глава ЦИК Карелии объяснил, почему в этом году так много информации о выборах

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Председатель Центральной избирательной комиссии Карелии Алексей Бахилин в интервью "Столице на Онего" объяснил, почему в этом году информацию о выборах можно увидеть даже на банковских терминалах и чеках в магазинах.

"В прошлую избирательную кампанию, в последние перед выборами пятницу и субботу, мы получили шквал звонков от граждан, которые не понимали, как им проголосовать, находясь не по месту регистрации. И мы осознали, что в этом плане недоработали. Избирателям нужно больше разъяснять новшества законодательства, чтобы они знали свои права. К слову, нам до сих пор поступают сообщения, что, к примеру, на каком-то доме нет объявления о выборах, а на соседних домах – есть. Люди ревностно относятся к таким вещам. Кому-то покажется, что информации много, но у нас избиратель – требовательный, он хочет внимания к себе", - рассказал Алексей Бахилин.

Глава ЦИК Карелии добавил, что в комиссию не поступило ни одной жалобы, связанной с прохождением подомового обхода:

"Никто нам не сказал, что был нарушен принцип независимости и нейтральности работы избирательной комиссии, что кого-то принуждали прийти на выборы или, не дай бог, агитировали за или против кандидата. Это говорит о том, что члены наших участковых комиссий, на плечи которых легла колоссальная работа, обучены правильно, занимались исключительно информированием: о дне голосования, о новом порядке голосования по месту нахождения".

Бахилин также сообщи, что уже более 20 тысяч человек в Карелии заявили о том, что будут голосовать не по месту прописки. По его словам, это "очень хороший" показатель - в 10 раз больше, чем на выборах главы РК в сентябре 2017 года.

Полный текст интервью доступен по ссылке.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Топор
2018-03-15 13:33:19
Дочь Олега Тинькова ,живущая в Лондоне ,на своей странице в интернете ,написала что ей стыдно называть себя русской в Англии,сразу идёт негатив,причину объяснила неумением Путина руководить страной и неправильной внешней политикой,если кратко, во как! Почитайте ,есть в СМИ сегодня !Со своей страницы её уже заставили удалить запись...
А у нас всё на Грудинина нападают и клевету разводят,а может он это нынче единственный вариант привести всё в порядок ,помириться со всеми и жить как в Европе,а не как изгои...,где слова: коррупция, взятка, заказ на посадку,беззаконие и.т.д. уже обыденное дело...
Мизантроп
2018-03-15 13:02:22
Явка нужна вам, убогие, явка. И ничего кроме явки. Даже свой проект - "Грудинин", не снимаете с выборов. Легитимность выборов ваше все.
кир
2018-03-15 13:22:51
Мизантроп, явку обеспечим даже без агитации. Я в курсе, с людьми общаюсь каждый день. Не агитирую, но в моей выборке они в большинстве проголосуют за действующего президента.
Мизантроп
2018-03-15 13:30:20
кир, Передай своей выборке чтобы закупали соль, спички, свечи, консервы.
David
2018-03-15 12:55:22
А смысл?
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