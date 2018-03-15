Глава ЦИК Карелии объяснил, почему в этом году так много информации о выборах

Председатель Центральной избирательной комиссии Карелии Алексей Бахилин в интервью "Столице на Онего" объяснил, почему в этом году информацию о выборах можно увидеть даже на банковских терминалах и чеках в магазинах.

"В прошлую избирательную кампанию, в последние перед выборами пятницу и субботу, мы получили шквал звонков от граждан, которые не понимали, как им проголосовать, находясь не по месту регистрации. И мы осознали, что в этом плане недоработали. Избирателям нужно больше разъяснять новшества законодательства, чтобы они знали свои права. К слову, нам до сих пор поступают сообщения, что, к примеру, на каком-то доме нет объявления о выборах, а на соседних домах – есть. Люди ревностно относятся к таким вещам. Кому-то покажется, что информации много, но у нас избиратель – требовательный, он хочет внимания к себе", - рассказал Алексей Бахилин.

Глава ЦИК Карелии добавил, что в комиссию не поступило ни одной жалобы, связанной с прохождением подомового обхода:

"Никто нам не сказал, что был нарушен принцип независимости и нейтральности работы избирательной комиссии, что кого-то принуждали прийти на выборы или, не дай бог, агитировали за или против кандидата. Это говорит о том, что члены наших участковых комиссий, на плечи которых легла колоссальная работа, обучены правильно, занимались исключительно информированием: о дне голосования, о новом порядке голосования по месту нахождения".

Бахилин также сообщи, что уже более 20 тысяч человек в Карелии заявили о том, что будут голосовать не по месту прописки. По его словам, это "очень хороший" показатель - в 10 раз больше, чем на выборах главы РК в сентябре 2017 года.

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