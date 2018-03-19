Глава ЦИК РК заявил о существенной победе Владимира Путина на выборах в Карелии

В Центральной избирательной комиссии Карелии огласили предварительные итоги голосования в республике на выборах Президента России, которые состоялись 18 марта 2018 года.

Как отметил председатель ЦИК РК Алексей Бахилин на пресс-конференции, прошедшей в понедельник, в голосовании приняли участие 57,2% из 519667 человек, включенных в списки избирателей. Их голоса распределились следующим образом: Владимира Путина поддержали 216899 человек (73,04%), Павла Грудинина – 33693 (11,35%), Владимира Жириновского – 23254 (7,83%), Ксению Собчак – 6777 (2,28%), Григория Явлинского – 5215 (1,76%), Бориса Титова – 3201 (1,08%), Сергея Бабурина – 2343 (0,79%), Максима Сурайкина – 1927 (0,65%).

Результат, который на выборах в Карелии продемонстрировал действующий Президент России, Алексей Бахилин назвал "существенной победой". Ни в одном из районов нашей республики Владимир Путин не набрал меньше 70% голосов. Кроме того, на прошлой президентской кампании, в 2012 году, результат Путина был скромнее: тогда его поддержали 171380 человек – на 45,5 тысяч меньше, чем сейчас.

"Это говорит о существенной победе", - сказал председатель Центризбиркома.

За эти шесть лет, продолжил Бахилин, возросла активность избирателей, в 2012 году явка была 55,4%. Самыми активными на выборах 2018 года оказались избиратели в Костомукше (61,31%), Петрозаводске (60,31%) и Кондопожском районе. Самая низкая явка зафиксирована в Пудожском районе (46,4%).

Сравнивая две кампании, председатель комиссии также отметил снижение числа недействительных бюллетеней: с 3839 в 2012 году до 3656 – в 2018-м. По мнению Алексея Бахилина, это можно объяснить разъяснительной работой и повышением культуры избирателей.

Выборы-2018 прошли в Карелии спокойно. В день голосования зарегистрирована только одна жалоба, которая потребовала непосредственного реагирования ЦИК. Доверенное лицо Павла Грудинина обнаружила на плакате с информацией о кандидате дополнительную вклейку. Жалоба была незамедлительно рассмотрена на заседании ЦИК Республики Карелия, но оснований для ее удовлетворения комиссия не нашла.

"Кроме того, мы неоднократно выезжали в участковые избирательные комиссии с целью разрешения сложных или конфликтных ситуаций, - сообщил Алексей Бахилин. - Во всех случаях мы находили общий язык и с наблюдателями, и с членами комиссии, которые устанавливали подчас чрезмерные требования. Ситуации разрешались путем переговоров, соответствующие требования в адрес наблюдателей снимались".

На "горячую линию" ЦИК Карелии, по словам главы ведомства, поступило более 120 обращений. Большинство звонивших интересовались, как проголосовать по месту нахождения, без прописки или в отсутствие паспорта.

"Необходимые разъяснения всем давали, максимально корректно относились к каждому такому обращению", - отметил Алексей Бахилин.

На президентских выборах в Карелии с 3 по 15 марта было организовано досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях. В нем приняли участие 257 избирателей, сообщил председатель ЦИК, подчеркнув, что для комиссии важен каждый голос.