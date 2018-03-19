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Новости. Политика
16:14, 19 Марта 2018

Глава ЦИК РК заявил о существенной победе Владимира Путина на выборах в Карелии

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В Центральной избирательной комиссии Карелии огласили предварительные итоги голосования в республике на выборах Президента России, которые состоялись 18 марта 2018 года.

Как отметил председатель ЦИК РК Алексей Бахилин на пресс-конференции, прошедшей в понедельник, в голосовании приняли участие 57,2% из 519667 человек, включенных в списки избирателей. Их голоса распределились следующим образом: Владимира Путина поддержали 216899 человек (73,04%), Павла Грудинина – 33693 (11,35%), Владимира Жириновского – 23254 (7,83%), Ксению Собчак – 6777 (2,28%), Григория Явлинского – 5215 (1,76%), Бориса Титова – 3201 (1,08%), Сергея Бабурина – 2343 (0,79%), Максима Сурайкина – 1927 (0,65%).

Результат, который на выборах в Карелии продемонстрировал действующий Президент России, Алексей Бахилин назвал "существенной победой". Ни в одном из районов нашей республики Владимир Путин не набрал меньше 70% голосов. Кроме того, на прошлой президентской кампании, в 2012 году, результат Путина был скромнее: тогда его поддержали 171380 человек – на 45,5 тысяч меньше, чем сейчас.

"Это говорит о существенной победе", - сказал председатель Центризбиркома.

За эти шесть лет, продолжил Бахилин, возросла активность избирателей, в 2012 году явка была 55,4%. Самыми активными на выборах 2018 года оказались избиратели в Костомукше (61,31%), Петрозаводске (60,31%) и Кондопожском районе. Самая низкая явка зафиксирована в Пудожском районе (46,4%).

Сравнивая две кампании, председатель комиссии также отметил снижение числа недействительных бюллетеней: с 3839 в 2012 году до 3656 – в 2018-м. По мнению Алексея Бахилина, это можно объяснить разъяснительной работой и повышением культуры избирателей.

Выборы-2018 прошли в Карелии спокойно. В день голосования зарегистрирована только одна жалоба, которая потребовала непосредственного реагирования ЦИК. Доверенное лицо Павла Грудинина обнаружила на плакате с информацией о кандидате дополнительную вклейку.  Жалоба была незамедлительно рассмотрена на заседании ЦИК Республики Карелия, но оснований для ее удовлетворения комиссия не нашла.

"Кроме того, мы неоднократно выезжали в участковые избирательные комиссии с целью разрешения сложных или конфликтных ситуаций, - сообщил Алексей Бахилин. - Во всех случаях мы находили общий язык и с наблюдателями, и с членами комиссии, которые устанавливали подчас чрезмерные требования. Ситуации разрешались путем переговоров, соответствующие требования в адрес наблюдателей снимались".

На "горячую линию" ЦИК Карелии, по словам главы ведомства, поступило более 120 обращений. Большинство звонивших интересовались, как проголосовать по месту нахождения, без прописки или в отсутствие паспорта.

"Необходимые разъяснения всем давали, максимально корректно относились к каждому такому обращению", - отметил Алексей Бахилин.

На президентских выборах в Карелии с 3 по 15 марта было организовано досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях. В нем приняли участие 257 избирателей, сообщил председатель ЦИК, подчеркнув, что для комиссии важен каждый голос.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гарик
2018-03-19 17:29:12
Кукушка , Респект !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кукушка
2018-03-19 16:57:22
Жаль что в России истреблена ,по сути, оппозиция,выборы стали в одну дуду и неинтересными,чтобы потом просто покричать "Россия сильная" на собранном митинге с кашей и артистами,жаль...но по другому уже и не получится....все это понимают, помнится,когда Навальный начал бороться и выявлять коррупционеров,брата посадили ,на него дело завели, с выборов сняли и опустили через СМИ до самого низа,нашу карельскую оппозицию разогнали и через СИЗО пропустили,после чего "Яблоко" просто исчезло и отказалось участвовать в выборах того же Главы,,дабы не присесть массово,о чём ещё говорить?
Так что конкурентов Самому в ближайшие годы больше не будет, только пополизы,типа "жириков" и им подобные,дабы создать "конкуренцию" ,проще показуху выборов.....надо было 100% нарисовать,что б уж совсем весело было....
Ещё печальней,когда видишь у кого больше всех "подлиз-процент",извините,все мы понимаем почему и сколько миллиардов получат эти республики....а вот Карелия имеет только долги...и тех "губернаторов",от которых пока одни проблемы....
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