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Новости. Экономика
09:59, 01 Июня 2018

Глава УФАС Карелии считает, что заправки не получают сверхприбыль от роста цен на бензин

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Владельцы небольших АЗС в Карелии пожаловались в УФАС на увеличение оптовых цен на топливо.

По словам руководителя УФАС Артура Пряхина, в Карелии идет постоянный еженедельный мониторинг оптово-розничных цен на бензин по указанию ФАС России. Общую ситуацию на российском бензиновом рынке диктуют пять-шесть крупнейших игроков, заявил Пряхин. 

По его словам, пока нет оснований говорить, что АЗС получают сверхприбыль за счет роста цен на бензин. Он также отметил, что на рынке нефтепродуктов не может быть государственного регулирования.

Согласно данным Росстата, в последние месяцы в России наблюдается ускоренный рост цен на бензин, превышающий уровень инфляции.

Карелиястат сообщил, что за период с 14 по 21 мая стоимость бензина АИ-92 увеличилась, в среднем, на 3% - до 40,33 рубля.

АИ-95 стал стоить дороже на 2,6% - в среднем, 42,86 рубля за литр. Ускорились темпы роста цен и на дизельное топливо - на 2,5%. Литр этого топлива в Карелии теперь стоит, в среднем, 43,85 рубля

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

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NIK
2018-06-01 10:04:04
" пока нет оснований говорить, что АЗС получают сверхприбыль за счет роста цен на бензин " Пряхин
О чём Вы , мужчина , у народа уже сверхубыль началась из за роста цен , а у него все хорошо .
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