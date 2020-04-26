Глава УФНС назвала возможные сроки введения режима для самозанятых в Карелии

Специальный налоговый режим для самозанятых может быть введен в Карелии с 1 июля, но решение пока не принято.
Об этом сообщила сегодня руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Карелия Инна Кравченко в ходе онлайн-трансляции по вопросам поддержки бизнеса, которая прошла на ее странице Вконтакте.
"Вопрос рассматривается. Может быть он будет введен с 1 июля, как только рассмотрит наше правительство. Будем надеяться, что режим будет действовать в Республике Карелия",- сказала Кравченко.
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