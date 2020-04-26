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Глава УФНС назвала возможные сроки введения режима для самозанятых в Карелии

Новости. Экономика
14:31, 27 Апреля 2020
фото: Kirill Kukhmar/TASS
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Специальный налоговый режим для самозанятых может быть введен в Карелии с 1 июля, но решение пока не принято.

Об этом сообщила сегодня руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Карелия Инна Кравченко в ходе онлайн-трансляции по вопросам поддержки бизнеса, которая прошла на ее странице Вконтакте.

"Вопрос рассматривается. Может быть он будет введен с 1 июля, как только рассмотрит наше правительство. Будем надеяться, что режим будет действовать в Республике Карелия",- сказала Кравченко.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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