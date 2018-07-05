Глава УФНС по Карелии рассказал о неэффективности процедуры банкротства

Процедура банкротства должников не может быть эффективным способом взыскания задолженности – сумма удовлетворенных требований кредиторов в Карелии составляет всего 1,4% от общего объема задолженности.

Об этом заявил руководитель УФНС по Карелии Александр Гнедых на заседании правительства при обсуждении проблем пополнения доходной части бюджета.

"Гораздо лучше и легче не доводить предприятие до банкротства, а работать с должниками на стадии взыскания. К тому же процедуры длятся по несколько лет – таков закон", - отметил Гнедых.

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