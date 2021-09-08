«Главное, переступить через амбиции»: глава Карелии призвал к реформе местного самоуправления

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает необходимым провести реформу местного самоуправления, которая приведет к ликвидации городских и сельских органов власти и позволит сконцентрировать полномочия на уровне новых муниципальных округов.

Об этом губернатор заявил на одном из совещаний, посвященных социально-экономическому развитию районов Карелии.

Он предложил воспользоваться изменениями в федеральном законодательстве, которые дают право местных властям с учетом мнения населения создавать муниципальные округа. Такая реформа подразумевает переход от двухуровневой к одноуровневой системе власти — администрации и советы депутатов городских и сельских поселений упраздняются, а все полномочия передаются органам власти муниципальных округов.

По мнению Парфенчикова, это необходимо для устранения источника конфликтов между разными уровнями власти, которые наносят ущерб интересам населения.

«Приезжаем в Сортавалу, приходим на площадь. За один кусок районная администрация отвечает, за другой — городская… Даже площадь успели поделить!.. Я, глава республики, иногда не могу разобраться, кто за что отвечает. А как человеку простому разобраться? К кому обращаться?», — пояснил руководитель региона.

Он напомнил, что первым шагом к наведению порядка в местном самоуправлении стало объединение городских и районных администраций в большинстве районов Карелии. Теперь, настало время сделать второй шаг, считает глава республики.

«Надо искать районы, где есть ответственный депутатский корпус, проводить реформы… Мы объединили администрации, стало легче работать, людям стало проще. Теперь надо пойти дальше — создать первые муниципальные округа и показать людям как это работает… Здесь самое главное переступить через собственные амбиции. Этот местечковый изоляционизм, который питается экономическими интересами…», — сказал Парфенчиков.

Он предложил познакомиться с опытом других регионов России, где такая реформа уже проведена и дала положительные результаты.