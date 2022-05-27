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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПОГИБШИЕ НА УКРАИНЕ, ВСТРЕЧА ПАРФЕНЧИКОВА С ПУТИНЫМ И БОГАТАЯ ЖЕНА ЗАМГЛАВЫ КАРЕЛИИ

Новости. Общество
13:00, 28 Мая 2022

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Еще двое бойцов из Карелии погибли на Украине

Глава Карелии рассказал о 15-м погибшем на Украине военнослужащем
Младший сержант Евгений Чубарин из села Шелтозеро Прионежского района погиб в ходе военной операции на Украине.

Пулеметчик из Карелии погиб на Украине
Анатолий Петухов из поселка Поросозеро стал 16-м бойцом из Карелии, погибшим в ходе спецоперации на Украине.

Президент России отметил положительные тенденции в развитии Карелии
В ходе рабочей встречи глава Карелии Артур Парфенчиков доложил президенту России Владимиру Путину о положении дел в Карелии и попросил поддержки в решении ряда ключевых задач.
Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, что обсуждал на встрече с президентом Путиным.

Жена замглавы Карелии оказалась богаче всех министров
«Столица на Онего» изучила декларации губернатора и министров, чтобы выяснить, кто из представителей власти заработал в прошлом году больше всех.

Деньги-деньги

Стало известно, кому в Карелии готовы платить самые высокие зарплаты
Специалисты hh.ru проанализировали рынок труда в республике и составили список наиболее высоких зарплат.

Артур Парфенчиков: Соглашение с ПАО «Газпром» предполагает инвестиции в Карелию более 50 миллиардов рублей
В Санкт-Петербурге 24 мая состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и главы Карелии Артура Парфенчикова, где обсудили вопросы газификации республики и сотрудничество в других сферах.

Семью экс-спикера Петросовета Боднарчука лишат 17 млн рублей, гаража и внедорожника
Суд поддержал требование прокуратуры Карелии изъять у семьи бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука 16,9 млн рублей, иномарку и гаражный бокс, чтобы передать их государству.

В Карелии желающим подписать контракт с военкоматом обещают зарплату от 200 тысяч рублей
Военный комиссариат Костомукши и Калевальского района приглашает желающих заключить краткосрочные контракты на 3–6 месяцев.

Стоимость проезда в троллейбусах Петрозаводска может повыситься с 1 июля до 30 рублей
Комиссия Петросовета по ЖКХ рекомендовала повысить стоимость проезда в троллейбусах до 30 рублей.

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Ярмарка работает в Петрозаводске: там кролики из колонии, сало из Белоруссии, яблони из Ленобласти, гранаты из Абхазии (ФОТО)
В Петрозаводске открылась весенняя ярмарка, где можно приобрести саженцы, рассаду, мясо, масло, мед и сочные абхазские фрукты.

Сообщения о заминировании вновь поступили в школы Петрозаводска
Ситуация с сообщениями о минировании учебных заведений в Петрозаводске в день проведения экзаменов повторилась.

В Карелии уходит в отставку известная судья Марина Носова
Судья петрозаводского городского суда Марина Носова, работающая в судебной системе Карелии 28 лет, уходит в отставку

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Карелия стала вторым регионом России, где люди чаще всего сходят с ума
Минздрав назвал регионы России, где люди чаще всего сходят с ума.

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Транспортный профсоюз сообщил о проблемах троллейбусного парка в Петрозаводске, где люди отказываются работать за копейки

«Прощай, Евгений, и прости!»
В селе Шелтозеро Прионежского района Карелии простились с 24-летним Евгением Чубариным, погибшим под Мариуполем.

Кто в правительстве Карелии самый богатый
«Столица на Онего» изучила декларации губернатора и министров, чтобы выяснить, кто из представителей власти заработал в прошлом году больше всех.

«Я не позволю себя оскорблять!»
Глава администрации района Карелии и титулованный самбист Максим Антипов объяснил, зачем решил подключить полицию к разборкам с сетевыми оппонентами.

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