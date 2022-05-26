Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, о чем говорил на встрече с президентом Путиным

Рабочая встреча президента России с главой Карелии состоялась в формате видеоконференции, на ней обсуждались вопросы газификации республики, тарифы на энергоресурсы, расселение аварийного жилья, развития инфраструктуры, возрождение внутренних авиаперевозок.

Подробнее о том, какие темы обсуждались при встрече с президентом, глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал журналистам.

Так, глава республики напомнил о недавней рабочее встрече с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, где обсуждались вопросы газификации Карелии. И в рамках темы газификации попросил президента продлить особый формат регулирования тарифов для карельского бизнеса.

«Реализация этой программы свыше 60 млрд инвестиций со стороны Газпрома позволит устранить тот энергетический дисбаланс, который сегодня и многие годы существует в республике, как раз из-за низкой газификации. А это, в свою очередь, негативно влияет и на промышленность и социальную сферу. Одним из вопросов, который я поднял первым, был вопрос о сохранении пока в административном порядке особого формата регулирования тарифов для карельского бизнеса. Потому что буквально на всех встречах бизнес говорит, что нам важно еще какое-то время сохраниться в этом режиме, пока газификация не даст свой экономический эффект», — отметил Артур Парфенчиков.

Кроме того, глава Карелии обсудил с президентом программу расселения аварийного жилья, отметив, что наша республика досрочно заканчивает действующий этап. А в следующем этапе программы, по словам Парфенчикова, попадет рекордное количество аварийного жилья — миллион квадратных метров.

«Я попросил Владимира Владимировича сформировать с учетом такого большого количества аварийного жилья некое особое решение по Карелии, которая, действительно, лидер сегодня по числу аварийных домов. Чтобы мы смогли приступить к расселению в тех муниципалитетах, которые закончили второй этап рано или, как в Сегеже, к сожалению, не приступали к нему в связи с провалом работы по регистрации аварийного жилья. Только в Петрозаводске, по предварительным подсчетам, мы должны построить минимум 80 многоквартирных домов. По сути, это целый район, такой как Древлянка. Колоссальные задачи. И конечно, завершая реализацию второго этапа, мы не можем не думать о том, что нам быстрее нужно приступать к расселению аварийного жилья, которое стало таковым с 2017 года», — рассказал Артур Парфенчиков журналистам.

На встрече с Путиным были затронуты и такие вопросы, как возрождение внутрирегионального авиационного сообщения.

«Учитывая специфику нашей республики, нам нужно возрождать и внутрирегиональное авиационное сообщение, поэтому тоже здесь я поставил вопрос, с точки зрения необходимости скорейшей реализации нашей региональной программы, утвержденной правительством России, по созданию федерального казенного предприятия — аэропорт Карелии».

Кроме всего прочего, обсуждались на встрече и вопросы развития моногородов, транспортной логистики.

«Проблемы моногородов тоже поднял, определив это как достаточно серьезную задачу, которую нужно продолжать решать уже в ближайшие годы. Мы многое делаем: это и создание территорий опережающего развития, арктической зоны, решение вопросов транспортной логистики, газификация. Это нужно для того, чтобы придать импульс комплексному развитию наших действительно сложных поселений», — отметил глав региона.

По признанию Артура Парфенчикова, наши успехи в экономике носят еще характер первого этапа, но они должны дать некий эффект.

«Самое главное — это должно больше сказываться на социальном благополучии наших жителей. Это все в комплексе нам предстоит решать, об этом всем говорил Владимир Владимирович в своем напутствии», — сказал Парфенчиков.

В завершение глава отметил, что обстановка при встрече с президентом была благожелательной.

«Президент с абсолютным пониманием отнесся к нашим просьбам. Я надеюсь, что совместно с правительством отработаем все задачи», - заключил глава республики.