890x80
Реклама
Карелия стала вторым регионом России, где люди чаще всего сходят с ума
Сегодня 07:00
«Я не позволю себя оскорблять!»
24.05.2022 15:24
Приставы в Карелии продают за долги две иномарки
24.05.2022 12:33
Стало известно, сколько денег заработал глава Карелии в 2021 году
Сегодня 06:40

Артур Парфенчиков: Соглашение с ПАО «Газпром» предполагает инвестиции в Карелию более 50 миллиардов рублей

Новости. Политика
09:27, 25 Мая 2022
фото: © ПАО «Газпром»

Новости партнеров

В Санкт-Петербурге 24 мая состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и главы Карелии Артура Парфенчикова, где обсудили вопросы газификации республики и сотрудничество в других сферах.

Глава Карелии в ходе рабочей встречи в Санкт-Петербурге с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, в первую очередь, обсудил реализацию масштабных проектов по газификации республики.

«Это соглашение предполагает инвестиции со стороны» Газпрома» более 50 миллиардов рублей до 2025 года. Данная газификация затронет наши Приладожские районы и территорию до Сегежи», — отметил Артур Парфенчиков.

В частности, большую работу «Газпром» проводит в Лахденпохском, Питкярантском и Пудожском районах.
В Лахденпохском районе компания проектирует газопровод-отвод с газораспределительной станцией «Ихала». Объекты позволят газифицировать Лахденпохью и поселки Вялимяки, Куликово, Куркиеки, Мийнала, Раухала, Тоунан, Хийтола и Элисенваара.

В Питкярантском районе строительство газопровода создаст условия для газификации Питкяранты, а также поселков Ляскеля, Рауталахти, Салми и Харлу, деревень — Ряймеля, Хийденсельга и Янис.

В Пудожском районе идет сооружение четырех газопроводов, что позволит подвести газ в дома жителей Пудожа и 24-х сел, поселков и деревень района.

«Во все 43 населенных пункта сетевой газ придет впервые. Доступ к нему получат 6 тысяч домовладений и 26 котельных. В числе перспективных потребителей — целлюлозный завод в Питкяранте», — отметили участники встречи.

Кроме того, на этапе проектирования находятся газопроводы в Прионежском, Пряжинском и Сортавальском районах, а также в Петрозаводске. В уже газифицированных населенных пунктах Карелии «Газпром» ведет работу по догазификации.

Как отметил глава Карели Артур Парфенчиков, «Газпром» — это социально ориентированная компания, поэтому на встрече с Алексеем Миллером обсуждались вопросы реализации и социально значимых проектов на территории республики.

«Мы договорились о взаимодействии в части развития молодежного, детского спорта. В частности, обсудили вопросы патронажа «Газпромом» нашего федерального училища Олимпийского резерва, нашей хоккейной команды СКА-ГУОР Карелия, которая с этого года будет выступать в высшей молодежной лиге, и футбольной команды «Зенит-ГУОР», которая сейчас формируется», — рассказал Артур Парфенчиков.

Также, по словам главы республики, в ходе встречи с Алексеем Миллером было достигнуто очень важное решение об активном участии «Газпрома»» в исторической реконструкции центра Петрозаводска, в том числе и в части работы по воссозданию исторических ландшафтов, связанных созданием города Петром I.

«Позднее мы с «Газпромом» презентуем данную программу в рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I. Это очень важное соглашение, которое позволит нам сохранить традиции и украсить Петрозаводск», — отметил руководитель республики Артур Парфенчиков.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.05.2022, 00:10
Босоножки китайского бренда расплавилась на ногах девушки
23.05.2022, 16:59
Стало известно, когда холод уйдет из Карелии
22.05.2022, 08:54
Любарский: «Петрозаводску повезло…»
20.05.2022, 12:04
Две школы в Петрозаводске «заминировали» во время проведения экзамена
20.05.2022, 09:13
Еще один житель Карелии погиб во время спецоперации на Украине
19.05.2022, 15:09
Глава Петрозаводска назвал возможные сроки окончания отопительного сезона в городе

Аналитика

24.05.2022 15:24
Политкухня
«Я не позволю себя оскорблять!»
Глава администрации района Карелии и титулованный самбист Максим Антипов объяснил, зачем решил подключить полицию к разборкам с сетевыми оппонентами.
Камень точит не вода: Международный форум камнеобработки состоялся в Петрозаводске
24.05.2022 15:06
Главный акцент в обучении — практическая подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности
20.05.2022 08:58
«Никто не закрылся. Все работают»
19.05.2022 19:37
Тернистый путь к красивому водопаду
19.05.2022 11:09
Вся аналитика

Чтиво

23.05.2022 12:01
Уроки выживания
«Нужно постоянно следить за уровнем своей батарейки»
Как жить, когда кажется, что все вокруг рушится. 
Такой не железный «Железный человек»
18.05.2022 12:00
«Как раньше уже не будет»
05.05.2022 13:00
архив чтиво

Медиа

Более 800 человек приняли участие в спортивном празднике «Забег.РФ» в Петрозаводске
23.05.2022 11:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.