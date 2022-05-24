Артур Парфенчиков: Соглашение с ПАО «Газпром» предполагает инвестиции в Карелию более 50 миллиардов рублей

В Санкт-Петербурге 24 мая состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и главы Карелии Артура Парфенчикова, где обсудили вопросы газификации республики и сотрудничество в других сферах.

Глава Карелии в ходе рабочей встречи в Санкт-Петербурге с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, в первую очередь, обсудил реализацию масштабных проектов по газификации республики.

«Это соглашение предполагает инвестиции со стороны» Газпрома» более 50 миллиардов рублей до 2025 года. Данная газификация затронет наши Приладожские районы и территорию до Сегежи», — отметил Артур Парфенчиков.

В частности, большую работу «Газпром» проводит в Лахденпохском, Питкярантском и Пудожском районах.

В Лахденпохском районе компания проектирует газопровод-отвод с газораспределительной станцией «Ихала». Объекты позволят газифицировать Лахденпохью и поселки Вялимяки, Куликово, Куркиеки, Мийнала, Раухала, Тоунан, Хийтола и Элисенваара.

В Питкярантском районе строительство газопровода создаст условия для газификации Питкяранты, а также поселков Ляскеля, Рауталахти, Салми и Харлу, деревень — Ряймеля, Хийденсельга и Янис.

В Пудожском районе идет сооружение четырех газопроводов, что позволит подвести газ в дома жителей Пудожа и 24-х сел, поселков и деревень района.

«Во все 43 населенных пункта сетевой газ придет впервые. Доступ к нему получат 6 тысяч домовладений и 26 котельных. В числе перспективных потребителей — целлюлозный завод в Питкяранте», — отметили участники встречи.

Кроме того, на этапе проектирования находятся газопроводы в Прионежском, Пряжинском и Сортавальском районах, а также в Петрозаводске. В уже газифицированных населенных пунктах Карелии «Газпром» ведет работу по догазификации.

Как отметил глава Карели Артур Парфенчиков, «Газпром» — это социально ориентированная компания, поэтому на встрече с Алексеем Миллером обсуждались вопросы реализации и социально значимых проектов на территории республики.

«Мы договорились о взаимодействии в части развития молодежного, детского спорта. В частности, обсудили вопросы патронажа «Газпромом» нашего федерального училища Олимпийского резерва, нашей хоккейной команды СКА-ГУОР Карелия, которая с этого года будет выступать в высшей молодежной лиге, и футбольной команды «Зенит-ГУОР», которая сейчас формируется», — рассказал Артур Парфенчиков.

Также, по словам главы республики, в ходе встречи с Алексеем Миллером было достигнуто очень важное решение об активном участии «Газпрома»» в исторической реконструкции центра Петрозаводска, в том числе и в части работы по воссозданию исторических ландшафтов, связанных созданием города Петром I.

«Позднее мы с «Газпромом» презентуем данную программу в рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I. Это очень важное соглашение, которое позволит нам сохранить традиции и украсить Петрозаводск», — отметил руководитель республики Артур Парфенчиков.