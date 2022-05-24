Стало известно, кому в Карелии готовы платить самые высокие зарплаты

Специалисты hh.ru проанализировали рынок труда в республике и составили список наиболее высоких зарплат.

Эксперты компании интернет-рекрутмента hh.ru проанализировали список вакансий в Карелии и выяснили, кому в республике готовы платить самые высокие зарплаты.

Всего в мае 2021 года появилось порядка 160 вакансий с зарплатой от 100 до 350 тысяч рублей, при том, что медианная предлагаемая зарплата по республике составляла менее 48 тысяч рублей. Больше всего высокооплачиваемых вакансий предлагалось для специалистов в сферах «рабочий персонал», продажах и строительстве.

Среди предложенных вариантов обращают на себя внимание вакангсия врача-остеопата (от 120 тысяч рублей на руки), фармацевта провизора (до 120 тысяч рублей), менеджер по продажам в IT-сервисную компанию (до 130 тысяч рублей на руки), управляющий туристическим комплексом (от 100 тысяч рублей на руки). Кроме того, в Петрозаводске искали бригаду рабочих на установку памятников, с зарплатой 300 тысяч рублей до вычета НДФЛ.

Наконец, самую высокую зарплату предлагали пилоту вертолета. Профессионал в данной сфере мог заработать до 350 тысяч рублей.