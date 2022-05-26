Ярмарка работает в Петрозаводске: там кролики из колонии, сало из Белоруссии, яблони из Ленобласти, гранаты из Абхазии (ФОТО)

В Петрозаводске открылась весенняя ярмарка, где можно приобрести саженцы, рассаду, мясо, масло, мед и сочные абхазские фрукты.

Журналист «Столицы на Онего» побывала на сельхозярмарке, которая 26 мая открылась на улице Инженерной в Петрозаводске, и узнала, чем торгуют предприниматели и по какой цене.

Сегодня в ассортименте: саженцы кустов и деревьев — яблони по 1200 рублей, кусты по 800 рублей, а также цветочная рассада — петуния по 50 рублей, клубни лилии от 100 рублей, клубника — 100 рублей.

Кроме всевозможной рассады на ярмарке можно купить свежее мясо кролика из колонии № 9, что расположена на Птицефабрике, оттуда же привезли яйца, нарды, доски разделочные и собственно живых кроликов.

Из Белоруссии доставили сало, мясо, вкусности. Из Абхазии и Краснодара — свежие фрукты, сочные гранаты, сок, ананасы.

Не уступает и Карелия: из Олонца привезли варенье и мармелад из местных ягод, из Прионежья, как всегда, вкусный мед.

Налетай — не скупись — покупай что душе угодно. Уставшим от покупок предлагают кофе из кофейни на колесах.

Отметим, что на ярмарочной площади работает туалет, а также функционирует достаточно удобная парковка.

Напомним, ярмарка будет работать до 29 мая. Ежедневный режим работы торговых точек с 10.00 до 19.00. Для удобства посетителей универсальной ярмарки временно продлят маршрут № 25 — общественный транспорт будет останавливаться на Инженерной улице. До торговой площадки можно будет также добраться на автобусах № 14 и № 19.

Другие товары и цены смотрите в нашем фоторепортаже.