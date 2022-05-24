Карелия стала вторым регионом России, где люди чаще всего сходят с ума

Минздрав назвал регионы России, где люди чаще всего сходят с ума.

Всемирный день шизофрении отмечают ежегодно 24 мая. По данным ВОЗ, такое нарушение психики имеется у 24 млн человек. Сколько больных насчитывается в России, рассказали в Минздраве.

«Среди других наиболее встречающихся психических недугов медики выявляют биполярное и обсессивно-компульсивное расстройства, деменцию, депрессию, умственную отсталость, паранойю и раздвоение личности. В России ими страдают 3,86 млн человек. По данным Минздрава, в 2021 году у 429,6 тысячи граждан такие проблемы выявлены впервые», пишет «Федеральное агентство новостей».

Больше всего случаев нарушений психики на 100 тыс. населения, по данным Минздрава, приходится на такие регионы, как Алтайский край (632,7), Карелия (567,6), Архангельская область (561,5), Тверская область (553,1), Ненецкий АО (551,9).

Минимум таких заболеваний выявили в Севастополе (59,6), Республике Тыва (82,6) и Брянской области (84,4).

Учеными доказано, что уменьшить симптомы нарушений психики реально. Например, можно отказаться от частого использования социальных сетей, пишет издание.