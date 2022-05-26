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Около 17 млн рублей, гараж и внедорожник отберут у семьи экс-спикера Петросовета Бодначука

Новости. Криминал
06:40, 27 Мая 2022
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Суд поддержал требование прокуратуры Карелии изъять у семьи бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука 16,9 млн рублей, иномарку и гаражный бокс, чтобы передать их государству.

В минувший четверг, 26 мая, Петрозаводский городской суд удовлетворил иск прокурора республики Дмитрия Харченкова к бывшему председателю горсовета Геннадию Боднарчуку и его гражданской супруге. Он касается обращения в доход РФ имущества, в отношении которого не было представлено сведений о приобретении его на законные доходы. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

Напомним, в основе иска лежало утверждение, что семья влиятельного городского чиновника в интересующий суд период потратила намного больше, нежели официально заработала. Надзорный орган утверждал, что экс-председатель Петросовета приобретал машины, квартиры и парковочные места, после чего записывал имущество на свою гражданскую супругу, брак с которой не был официально зарегистрирован.

Из десяти приобретенных фигурантами объектов, заинтересовавших следствие, в собственности гражданской супруги осталось только два – гаражный бокс и машина «Land Rover Range Rover» 2017 года. На это имущество сейчас наложен арест. Все остальное уже реализовано: 3 дорогостоящих автомобиля иностранных марок, 3 квартиры и 2 машино-места на общую сумму 16,9 млн рублей.

Все это по решению суда будет изъято в доход государства.

Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда после его вступления в законную силу.

Напомним, бывшего спикера горсовета Геннадия Боднарчука обвиняют во взяточничестве, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностными полномочиями. Вину он не признает.

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