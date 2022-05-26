Президент России отметил положительные тенденции в развитии Карелии

В ходе рабочей встречи глава Карелии Артур Парфенчиков доложил президенту России Владимиру Путину о положении дел в Карелии и попросил поддержки в решении ряда ключевых задач.

Рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой Карелии Артуром Парфенчиковым состоялась в формате видеоконференции. Во время разговора руководитель региона доложил главе государства о положении дел в республике. Также обсуждались важные темы, которые затрагивают интересы всех жителей Карелии.

В частности, Артур Парфенчиков обратился к президенту России с предложением поддержать республику в вопросе продления льготных тарифов на электроэнергию для карельских предприятий. Тарифы были значительно снижены в 2018 году благодаря личной поддержке Президента, что дало мощный экономический эффект в виде роста инвестиций, рентабельности производства. Однако период предоставленной преференции для Карелии по покупке энергии по льготным ценам истекает 1 января 2023 года.

На встрече также обсуждался вопрос расселения в регионе аварийного жилья. Как отметил Артур Парфенчиков, если еще пять лет назад Карелию сильно критиковали за низкие темпы расселения, то сейчас ситуация переломлена. Начиная с 2024 года, в республике предстоит расселить более 1 миллиона квадратных метров жилья, признанного аварийным после 2017 года.

«Сегодня мы успешно выполняем программу переселения граждан. Приняли повышенное обязательство по завершению этой программы в 2023 году, сократив на два года срок её реализации», — сказал глава.

Артур Парфенчиков предложил Президенту России с опережением выделить федеральные средства на программу переселения из аварийного жилого фонда тем районам республики, в которых предыдущий этап этой программы уже завершился.

Еще одной темой разговора стало развитие внутренних пассажирских авиаперевозок. Артур Парфенчиков доложил Президенту о готовности проекта создания федерального казенного учреждения «Аэропорты Карелии». Оно будет базироваться в Петрозаводске. В ведение нового предприятия планируется передать четыре взлетно-посадочные площадки — в Костомукше, Пудоже, Калевале и Сортавале. Глава Карелии обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать этот проект и предусмотреть в 2023–2025 годах дополнительные средства на его реализацию.

По всем вопросам будут даны соответствующие поручения Президента России.

В завершение встречи Владимир Путин отметил, что когда Артур Парфенчиков только возглавил регион, ситуация была непростая, сегодня же в развитии республики прослеживаются положительные тенденции.

«Надеюсь на то, что Ваш опыт, который Вы приобрели в качестве главы региона, положительным образом скажется на результатах Вашей следующей итерации в качестве Главы республики», — сказал президент России.