Пулеметчик из Карелии погиб на Украине

Анатолий Петухов из поселка Поросозеро стал 16-м бойцом из Карелии, погибшим в ходе спецоперации на Украине.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что Анатолий Петухов, старшина контрактной службы, наш земляк из поселка Поросозеро погиб на Украине.

"Анатолий служил пулеметчиком в мотострелковом батальоне. Погиб на Донбассе, выполняя свой воинский долг", - написал Артур Парфенчиков.

Глава Карелии выразил искренние соболезнования родным и близким.

Согласно официальным данным, на Украине в настоящее время погибли 16 бойцов из Карелии. Это Виталий Тишкевич, Петр Наумов, Кирилл Власов, Александр Пришивалко, Роман Грудов, Кирилл Некрасов, Никита Ерошкин, Павел Самохин, Егор Терзи, Василий Дзекунов, Андрей Гришин, Дмитрий Ижековский, Тимофей Петухов, Иван Чухлей, Евгений Чубарин и Анатолий Петухов.