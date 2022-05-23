В Карелии уходит в отставку известная судья Марина Носова

Судья петрозаводского городского суда Марина Носова, работающая в судебной системе Карелии 28 лет, уходит в отставку

Известная в республике судья петрозаводского городского суда Марина Носова обратилась в квалификационную коллегию судей Карелии с заявлением о выходе в отставку с 6 июня. Этот факт журналисту «Столицы на Онего» подтвердила сама Марина Анатольевна.

В 1990 году уроженка города Ливны Орловской области Марина Носова с отличием окончила Саратовский юридический институт, затем до 1996 года работала в органах прокуратуры. После этого Указом Президента была назначена судьей кондопожского городского суда. Затем, начиная с 2006 года, она максимально возможные два срока подряд, по 6 лет каждый, работала заместителем председателя петрозаводского городского суда, одновременно рассматривая, как правило, сложные уголовные дела. Марине Носовой присвоены звания «Заслуженного юриста Республики Карелия» и «Почетного работника судейской системы России». Как нынешние, так и бывшие коллеги Марины Носовой, включая 28 лет возглавлявшего Верховный суд республики Бориса Таратунина, отзываются о ней как об «очень грамотном, высокопрофессиональном и принципиальном судье».

Марине Носовой 29 апреля исполнилось всего 54 года, и она наверняка могла бы и дальше трудиться судьей. Но, по ее словам, 30 лет судейства - это достаточно долгий срок.

"Наверное, можно уже отдохнуть от судейской работы", - сказала Марина Носова.

Напомним, что Марина Носова рассматривала такие громкие дела, как дело обвиняемого в даче взятки хозяина ТЦ «Ягуар» Гусейна Мамедова, дело о гибели детей на Сямозере в отношении руководства регионального управления Роспотребнадзора Котович и Коваленко, а также вынесла оправдательный приговор Дмитриеву по делу о порнографии, а ранее отправила в колонию на 20 лет экс-депутата парламента Карелии Ивана Романова, признанного виновным в сексуальных преступлениях против курсантов Речного училища.

Как отметила сама Марина Носова, наиболее сложным в эмоциональном плане было дело о гибели детей на Сямозере.

Так, 26 апреля Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил без удовлетворения кассационное представление прокуратуры Карелии на вынесенный Мариной Носовой 30 марта 2021 года оправдательный приговор в отношении бывшего и действующего руководителей республиканского Управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и Людмилы Котович. После гибели 14 детей на Сямозере, их обвинили в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц. Прокуратура просила назначить обоим фигурантам по 6 лет колонии-поселения. При этом ранее, в марте 2019 года вынесенный другим судьей петрозаводского суда Александром Смирновым оправдательный приговор Коваленко и Котович был отменен Верховным судом Карелии и повторное рассмотрение дела поручили Марине Носовой.

Рассмотрение, по словам Марины Носовой, «сложнейшего, прежде всего, в эмоциональном плане», уголовного дела, насчитывающего 150 томов, потребовало от нее полной самоотдачи, огромного терпения и выдержки.

"Во время долгого судебного процесса и после него, я очень переживала, - призналась нам Марина Носова. – Учитывая, что это дело расследовало Главное следственное управление Следкома России, а обвинительное заключение утверждал бывший заместитель Генпрокурора Александр Гуцан, я не исключала, что вынесенный мной оправдательный приговор Коваленко и Котович, который я, стоя, провозглашала 11 часов, до часа ночи, отменят. И я, безусловно, рада, что этого не случилось и вынесенный мной оправдательный приговор за отсутствием в их действиях состава преступления, вначале Верховный суд Карелии, а затем Третий кассационный суд в Санкт-Петербурге оставили в силе".