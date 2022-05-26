В Карелии желающим подписать контракт с военкоматом обещают зарплату от 200 тысяч рублей

Военный комиссариат Костомукши и Калевальского района приглашает желающих заключить краткосрочные контракты на 3–6 месяцев.
В паблике районной газеты «Новости Костомукши» опубликовали объявление военного комиссариата о наборе контрактников.
Тем, кто решит заключить краткосрочные контракты на 3-6 месяцев, обещают денежное довольствие от 200 тысяч рублей в месяц, соцпакет и страховые выплаты.
Требования к кандидатам:
• возраст до 50 лет;
• прошедшие службу в ВС РФ;
• годные по состоянию здоровья.
Также проводится набор добровольцев.
За дополнительной информацией можно обращаться по телефону 8(814-59)5-11-35 или в военный комиссариат Костомукша и Калевальского района Республики Карелия по адресу: Костомукша, улица Советская, дом 6.
Ранее военкомат Петрозаводска приглашал желающих заключить краткосрочные контракты.
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