Военкомат Петрозаводска ищет тех, кто хочет ненадолго стать контрактником

Военкомат Петрозаводска приглашает желающих заключить краткосрочные контракты, сообщили в администрации города.
Военный комиссариат города Петрозаводска приглашает желающих заключить краткосрочные контракты (3-6 месяцев).
Требования к кандидатам:
– возраст от 18 до 40 лет (до 49 лет служившим по контракту);
– образование не ниже основного общего;
– состояние здоровья:
«А» – годен к военной службе,
«Б» – годен с незначительными ограничениями.
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