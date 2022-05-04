Военкомат Петрозаводска ищет тех, кто хочет ненадолго стать контрактником

Военкомат Петрозаводска приглашает желающих заключить краткосрочные контракты, сообщили в администрации города.

Военный комиссариат города Петрозаводска приглашает желающих заключить краткосрочные контракты (3-6 месяцев).

Требования к кандидатам:

– возраст от 18 до 40 лет (до 49 лет служившим по контракту);

– образование не ниже основного общего;

– состояние здоровья:

«А» – годен к военной службе,

«Б» – годен с незначительными ограничениями.