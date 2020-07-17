Главный кардиолог Карелии рассказал, как спастись от инфаркта

Главный кардиолог Карелии Андрей Малафеев поделился секретами борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По мнению заместителя главного врача по терапевтической помощи Республиканской больницы им. Баранова, дежурного кардиолога Андрея Малафеева, главное в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями банальная профилактика.

"Необходимо заниматься профилактикой, чтобы люди не курили, контролировали давление, сахар, холестерин, придерживались нормальной массы тела. Когда уже есть болезнь, нужно принимать рекомендованные препараты. Сейчас заработала программа по развитию первичного здравоохранения с привлечением кадров, реновацией районных поликлиник, строительство новых ФАПов в районах и др. Это правильно. Именно это даст эффект. Причем не сразу, минимум через несколько лет. Но это должна быть "массовая", постоянная работа со всеми пациентами, находящимися в зоне риска", - считает Малафеев.

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