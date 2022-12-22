Главный невролог Карелии о страшном случае инсульта: «Почти полстакана крови в голове!»

Главный внештатный невролог Минздрава республики Владислав Максимов рассказал о спасении жизни 32-летнего пациента, который чуть не погиб от инсульта.

Полное выздоровление после инсульта возможно. Но здесь многое зависит не только от врачей. Об этом «Столице на Онег» рассказал главный внештатный невролог Минздрава Карелии, врач-невролог Республиканской больницы им. В. А. Баранова Владислав Максимов.

«Один из последних случаев в нашем отделении очень показательный. В отделение поступил молодой мужчина, который страдал от высокого давления, но внимание на это не обращал, так как считал, что в 32 года с ним не может случиться ничего плохого. Он, высококлассный специалист, приехал в Петрозаводск в командировку из Владивостока, работал на судостроительном заводе. И тут произошел инсульт — гематома объемом 80 мл, это же почти полстакана крови в голове! Для человека молодого возраста это фактически смертельное состояние. Его жена и трое детей во Владивостоке, а он лежащий инвалид с отсутствием речи находится у нас. Вся наша мультидисциплинарная бригада очень переживала за него и старалась помочь. И уже в середине госпитализации он разговаривал с женой по телефону. Лежишь ночью в ординаторской, а пациент в коридоре под дверью с супругой ночью общается. Сказать «хорош болтать» язык не поворачивается. Пусть болтает, восстанавливает речь. У этого человека была одна из самых высоких мотиваций к выздоровлению, которые я видел! Он скачал массу приложений с логическими задачами и упражнениями для восстановления речи, мелкой моторики. С 5 утра ходил по коридору. Сначала на ходунках, потом с тростью, позже самостоятельно, подволакивая ногу. Когда жена за ним приехала в Петрозаводск, он ушел из отделения самостоятельно», - рассказал Владислав Максимов.

Подробнее об инсультах и борьбе с ними читайте в интервью «Главное, чтобы человеку стало легче».