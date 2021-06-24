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Главный пункт программы КПРФ – отмена повышения пенсионного возраста

Новости. Политика
08:30, 25 Июня 2021
фото: КПРФ в Карелии

Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов прокомментировал итоги съезда партии, который прошел накануне в Подмосковье.

В четверг, 23 июня в Подмосковье состоялся второй этап съезда КПРФ, на котором делегаты обсудили основные направления программы партии и утвердили кандидатов в депутаты по федеральным спискам и одномандатным избирательным округам.

Как отметил лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов, который участвовал в работе съезда как делегат от нашей республики, в центре программы партии – конкретные предложения, как остановить вымирание и обнищание нашей страны.

«В первую очередь, это отмена «пенсионной реформы» и немедленное установление прожиточного минимума в 25 тысяч рублей. Обеспечение полной доступности качественной медицины и образования. Обуздание роста цен и тарифов ЖКХ. Возрождение разрушенной социальной сферы села. Отмена поборов «на капремонт» и «общедомовые нужды», - пояснил Евгений Ульянов.

Чтобы наполнить необходимыми средствами бюджет, КПРФ предлагает ввести справедливую налоговую систему - прогрессивный налог на богатых, освобождение от подоходного налога беднейшей части граждан, а также возвратить в собственность народа природные ресурсы, земельный фонд, стратегические отрасли и ключевые банки. 

При этом КПРФ предлагает гарантировать рабочие места всем, кто готов и хочет работать, а также обеспечивать жильём всех нуждающихся. Отдельные пункты программы включают в себя новую высокотехнологичную индустриализацию и освоение "второй целины" - возвращение в сельхозоборот 40 миллионов гектаров заброшенной пашни.

Напомним, что неделей раньше в Москве состоялся съезд «Единой России», на котором была принята программа партии на основе послания президента. В ближайшее время состоятся съезды других партий, выдвигающих своих кандидатов на выборы, где будут утверждены их предвыборные программы.

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Комментарии

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Козьма
2021-06-25 08:38:35
В полусонном и полуобморочном состоянии за власть не борются . Иногда лучше спать . чем говорить .
Гость
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