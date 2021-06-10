Главный санитарный врач Карелии заявила о росте заболеваемости коронавирусом среди детей

За последнюю неделю отмечается тенденция роста заболеваемости детей до 17 лет, сообщила врио руководителя Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, в республике отмечается рост заболеваемости коронавирусом. При этом увеличилось число больных среди воспитанников детских садов. Об этом главный санитарный врач рассказала на расширенном заседании оперштаба правительства Карелии по борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте правительства.

− За последнюю неделю отмечается тенденция роста заболеваемости детей до 17 лет и это, в первую очередь, дети, посещающие дошкольные учреждения, − сообщила врио руководителя Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

У нескольких жителей республики, заболевших ковидом, выявлены случаи новых штаммов инфекции, в том числе южноафриканский, британский и новый северо-западный штамм.

Ранее глава Минздрава Карелии сообщил, что открываются дополнительные инфекционные отделения в больницах из-за роста числа больных коронавирусом.