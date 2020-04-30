Главу Карелии беспокоит выявление новых случаев коронавируса у медиков

Глава республики Артур Парфенчиков прокомментировал ситуацию с заболеванием коронавирусом двух медработников в Сегеже.

Руководитель региона опубликовал сводку по коронавирусной инфекции на 1 мая. Напомним, за сутки заболели семь человек. 4 новых случая коронавирусной инфекции зарегистрированы в Петрозаводске, из них двое – из числа контактировавших с ранее заболевшими.

"Три новых случая зарегистрированы в Сегеже. Особенно беспокоит то, что двое из них - медицинские работники: фельдшер скорой помощи и медсестра инфекционного отделения", - отметил глава Карелии.

При этом Парфенчиков обратил внимание жителей республики на два позитивных факта.

"Во-первых, в течение трёх последних суток количество производимых тестов превышает 800, - пишет глава Карелии. - Во-вторых, система контроля за въездом на территорию Республики отлажена. Как подтверждение этому - количество лиц, определённых на карантин за сутки увеличилось на 433 человека. В основном это лица, въехавшие на территорию Карелии".

Напомним, число заразившихся коронавирусной инфекцией в республике увеличилось за сутки до 81.