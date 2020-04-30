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Еще семь жителей Карелии заболели коронавирусом

Новости. Общество
08:55, 01 Мая 2020
фото: © Илья Питалев/РИА
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За минувшие сутки еще у семи жителей республики подтвержден Covid-19.

По сообщению оперштаба Карелии по коронавирусу, еще у 7 человек за сутки подтвержден Covid-19. Заболевшие – четверо жителей Петрозаводска и трое жителей Сегежи.

Всего заразившихся коронавирусной инфекцией в республике уже 81 человек. 11 пациентов выздоровели.

"Общая заболеваемость в Карелии – 13,2 человек на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5,5 раз выше и составляет 72,6 человек, по Северо-Западу – 62,1", - сообщают в оперштабе.

На самокарантин за сутки отправлено 433 человека. На данный режим перевели уже 2060 человек.

В местах обсервации по-прежнему находятся 25 жителей Карелии.

За минувшие сутки проведено 855 исследований. Всего с начала эпидмероприятий сделано 15404 теста.

Напомним, в минувший четверг глава Карелии сообщил о заболевших коронавирусом медработниках в Сегеже.

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