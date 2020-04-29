Еще двое медиков в Карелии заразились коронавирусом

Cоvid-19 подтвердился еще у трех человек в Сегеже, двое из них - медицинские работники.

Об этом сегодня сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

"Друзья, к сожалению, коронавирус начал "расползаться" по Карелии. Сегодня стало известно о подтвержденном случае в Кеми, где до этого заболевших не было. А только что мне сообщили, что Cоvid-19 подтвердился еще у трех человек в Сегеже. Причем двое из них - медицинские работники. Это фельдшер скорой помощи и медсестра инфекционного отделения. Они проходили плановое тестирование, которое проводится у нас еженедельно для медиков как группы риска. И тесты дали положительные результаты. Еще у одной женщины вирус обнаружили при диагностике перед госпитализацией, связанной с другим заболеванием. Катаральных явлений ни у кого из троих нет, все изолированы", - пишет руководитель региона.

По словам Парфенчикова, в Сегежском районе очаг заболеваемости разрастается – там уже 11 человек с коронавирусом. В связи с эти он дал поручение органам местного самоуправления и правоохранительным органам усилить контроль за соблюдением ограничительных мер.

"Министерство экономики создаёт рабочую группу, которая с завтрашнего дня будет находиться в Сегеже для контроля за соблюдением санитарных требований организациями, в первую очередь торговыми", - сообщил глава республики.

Накануне стало известно, что в Сегежской ЦРБ выписывают пациентов из-за возможной угрозы заражения коронавирусом.

Напомним, в Петрозаводске врач скорой помощи заразилась коронавирусом.