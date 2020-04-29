В больнице на севере Карелии выписывают пациентов из-за возможной угрозы заражения коронавирусом

У одной из больных травматологического отделения Сегежской ЦРБ оказался условно положительный результат теста.

Руководству Сегежской районной больницы пришлось выписать пациентов травматологического отделения из-за возможной угрозы заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщил "Столице на Онего" министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, у одной из женщин, поступившей на лечение в это отделение, был взят анализ на коронавирус, который оказался условно положительным. В настоящее время эта пациентка изолирована.

Между тем, как стало известно "Столице на Онего", руководство клиники намерено отправить домой больных, так и не закончив назначенное им лечение. Некоторые из них находились в контакте с изолированной пациенткой.