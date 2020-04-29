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В больнице на севере Карелии выписывают пациентов из-за возможной угрозы заражения коронавирусом

Новости. Общество
16:38, 29 Апреля 2020
фото: © паблик вконтакте "ГБУЗ "Сегежская ЦРБ"/vk.com/club155792879
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У одной из больных травматологического отделения Сегежской ЦРБ оказался условно положительный результат теста.

Руководству Сегежской районной больницы пришлось выписать пациентов травматологического отделения из-за возможной угрозы заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщил "Столице на Онего" министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, у одной из женщин, поступившей на лечение в это отделение, был взят анализ на коронавирус, который оказался условно положительным. В настоящее время эта пациентка изолирована.

Между тем, как стало известно "Столице на Онего", руководство клиники намерено отправить домой больных, так и не закончив назначенное им лечение. Некоторые из них находились в контакте с изолированной пациенткой.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-04-29 16:58:47
Всё правильно , нахрена кого то лечить , пусть помирают дома , на короновирус можно всё списать . И так во всём (((((((((((
Гость
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