Главу МЧС России сегодня ждут в Карелии, в поселке Найстенъярви

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев сегодня посетит Карелию, в которой пылают лесные пожары.

Евгения Зиничева ожидают в Найстенъярви, на территории наиболее пострадавшей от пожаров в лесу. Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий, министр должен прибыть из Москвы в Петрозаводск и затем направиться в Суоярвский район.

В настоящее время на въезде в Найстенъярви наблюдается задымление, также заметен огонь в лесу.

Как сообщили в МЧС Карелии, на 19 июля в Суоярвсвом районе площадь пожара составляет 800 га. Угроза населенному пункту сохраняется, внутри населенного пункта очагов горения нет.

На месте пожара работают:

- вертолёт Ми-8 с ВСУ -5 «Северо-западный авиационно-спасательный центр МЧС России» (29 сбросов)

- вертолёт МИ-8 с ВСУ-5 Пограничного управления ФСБ России. (11 сбросов).

Всего произведено 40 сбросов.

Также к ликвидации пожара привлечены 3 пожарных поезда.

К месту пожара 19 июля прибыла группировка Невского спасательного центра в составе 100 человек, 13 единиц техники.

Всего к ликвидации ЧС привлечено 277 человек, 56 единиц техники, в том числе от МЧС России 176 человек, 27 единиц техники, а также беспилотники для мониторинга лесопожарной остановки.