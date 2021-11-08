Главврач БСМП Петрозаводска: Ваше право заканчивается там, где появляется право другого человека жить (ВИДЕО)

Главный врач Больницы скорой медицинской помощи Наталья Алонцева объяснила антипрививочникам, почему надо вакцинироваться.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сегодня вместе со сводкой о коронавирусе разместил видеообращение главного врача Больницы скорой медицинской помощи Натальи Алонцевой.

«Еще раз хочу обратиться к антипрививочникам, которые на каждом углу кричать, что они имеют право делать прививку или не делать. Господа, ваше право заканчивается там, где появляется право другого человека жить, свободно перемещаться, общаться с родными и близкими, путешествовать, вернуться к обычному образу жизни, к которому мы привыкли раньше. Вирус мутирует, потому что есть мишени, куда он вселяется, заражает людей, и эти люди становятся потенциально смертельно опасными для всех остальных, для тех же непривитых и тех, которые привились», — жестко сказала Алонцева.

Также главврач БСМП провела аналогию с антибиотиками, сказав, что, если их принимать как вздумается, то ничего хорошего не получится: они просто не будут работать.

«То же самое происходит с вирусом. На сегодняшний день, если мы не прерываем цепочку: а она может быть прервана только в самоизоляции и прививкой. Если мы цепочку не прерываем, вирус вселяется в человеческий организм, становится сильнее, быстрее развивается. У нас только два пути от него избавиться. Первый страшный: просто вымирает человечество как популяция и позволяет вирусу развиться вирусу. Второй: если мы все таки понимаем, что нам надо выжить, несем ответственность за себя, за родных и близких, то делаем прививку. Создаем коллективный иммунитет», — сказала Наталья Алонцева.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирус был выявлен у 279 человек, зарегистрировано 3 смерти, выздоровели 283 пациента.