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Главврач БСМП Петрозаводска: Ваше право заканчивается там, где появляется право другого человека жить (ВИДЕО)

Новости. Общество
09:51, 08 Ноября 2021
фото: кадр из видео

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Главный врач Больницы скорой медицинской помощи Наталья Алонцева объяснила антипрививочникам, почему надо вакцинироваться.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сегодня вместе со сводкой о коронавирусе разместил видеообращение главного врача Больницы скорой медицинской помощи Натальи Алонцевой.

«Еще раз хочу обратиться к антипрививочникам, которые на каждом углу кричать, что они имеют право делать прививку или не делать. Господа, ваше право заканчивается там, где появляется право другого человека жить, свободно перемещаться, общаться с родными и близкими, путешествовать, вернуться к обычному образу жизни, к которому мы привыкли раньше. Вирус мутирует, потому что есть мишени, куда он вселяется, заражает людей, и эти люди становятся потенциально смертельно опасными для всех остальных, для тех же непривитых и тех, которые привились», — жестко сказала Алонцева.

Также главврач БСМП провела аналогию с антибиотиками, сказав, что, если их принимать как вздумается, то ничего хорошего не получится: они просто не будут работать.

«То же самое происходит с вирусом. На сегодняшний день, если мы не прерываем цепочку: а она может быть прервана только в самоизоляции и прививкой. Если мы цепочку не прерываем, вирус вселяется в человеческий организм, становится сильнее, быстрее развивается. У нас только два пути от него избавиться. Первый страшный: просто вымирает человечество как популяция и позволяет вирусу развиться вирусу. Второй: если мы все таки понимаем, что нам надо выжить, несем ответственность за себя, за родных и близких, то делаем прививку. Создаем коллективный иммунитет», — сказала Наталья Алонцева.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирус был выявлен у 279 человек, зарегистрировано 3 смерти, выздоровели 283 пациента.

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Комментарии

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Вася
2021-11-08 10:27:39
При закусывании огурцом деменция когнитивное расстройства или синдрома Вернике-Корсакова не происходит.
Житель Карелии
2021-11-08 10:04:17
Уважаемая Наталья, ещё раз посмотрите выступление вами любимого Президента. ... "вакцинирование - добровольное..." . Добровольное!!! Что ещё вам от меня надо??? Я вот прямо сейчас побегу вакцинироваться, если вы и государство возьмёте на себя официальную ответственность, что в случае серьезных побочек/ инвалидности или смерти- вы обязуетесь финансово поддерживать меня и мою семью. Только вот не исходя из МРОТ))) . А??? Готовы? Прошу ваш ответ , Наталья, опубликовать в СМИ.
бюджет
2021-11-08 10:32:48
Житель Карелии, Надо просто при уколе выдавать полис страхования: 1. при потере здоровья выплата 1 млн. рублей. 2. при лентальном исходе 3 млн. рублей. Причем без выяснения причин наступления проблем. И допустить к применению ВСЕ существующие вакцины, человек , согласно Алонцевой, имеет право ЖИТЬ и далее.....
Вася
2021-11-08 10:16:46
Житель Карелии, А ты кто,бывший президент,что б содержать всю твою родню и друзей?
Никита
2021-11-08 10:10:01
Житель Карелии, + 100500 .
ответсвенность за последствия это не про неё , это очевидно .
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