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Главврач инфекционной больницы Карелии: «После ковида некоторые люди меняются до неузнаваемости»

Новости. Общество
15:50, 19 Января 2022
фото: Наталья Соколова/ "Столица на Онего"

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Главный врач Республиканской инфекционной больницы Юлия Кононенко рассказала о последствиях коронавируса для пациентов.

По словам Юлии Кононенко, бессимптомно ковид не переносит никто.

«Когда у человека бешеный темп жизни, усталость, сонливость списывают на погоду, темноту за окном, давление и различные проблемы. Мы можем найти массу причин, чтобы оправдать свое плохое самочувствие. Но за всем этим может стоять коронавирусная инфекция. Но те, кто переболел малосимптомно, не могут похвастаться ни высокой авидностью антител, ни высокими титрами. А самое главное — это абсолютно им не гарантирует того, что следующий эпизод заражения ковидной инфекцией будет протекать также легко. К сожалению, мы видим иное. Инфекция не предсказуема своими осложнениями и последствиями. За время пандемии мы увидели столько людей с постковидным синдромом, с таким многообразием его проявления, что не знаешь, как этим пациентам помочь. В организме человека просыпается все то, что раньше дремало. А уж бедные женщины, у которых после ковида начинают выпадать волосы! И для них это катастрофа. Они просят помощи: „Сделайте хоть что-нибудь!“ А ковидная алопеция — это один из официально зарегистрированных признаков инфекции», — рассказала главный врач Республиканской инфекционной больницы.

Среди последствий коронавирусной инфекции Юлия Кононенко отмечает и серьезные нарушения в работе головного мозга.

«Некоторые люди меняются до неузнаваемости. Они сами это признают. Пациенты говорят, что они начинают чувствовать себя старыми. И недаром Вероника Игоревна Скворцова, руководитель Федерального медико-биологического агентства, заявила, что ковид прибавляет возраст. Об этом говорят результаты исследований», — отметила руководитель инфекционной больницы.

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