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Главврач ковид-центра Карелии рассказал о единственном способе предотвратить тяжелые формы COVID-19

Новости. Общество
07:25, 26 Марта 2021
фото: Столица на Онего
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Медики Карелии подвели итоги "года пандемии" и поделились навыками борьбы с коронавирусом.

Ковид остаётся коварным заболеванием, от которого на сегодняшний день нет этиотропного лечения. Вакцинация - вот, пожалуй, единственный способ предотвратить тяжелые формы заболевания, считает Олег Сухарев, главный врач Госпиталя для ветеранов войн.

В течение года ковидная инфекция также изменилась. Как рассказал Олег Сухарев, специалисты стали чаще сталкиваться с более тяжёлыми формами и осложнениями этого заболевания.

- Научным сообществом даже введено понятие «долгий ковид», когда инфекция пребывает в организме до полугода и более, особенно у пациентов с хроническими заболеваниями. И летальных исходов среди этой категории в разы больше, - говорит Олег Сухарев.

По мнению специалистов, COVID-19 останется в популяции, как когда-то остался грипп. И как другие респираторные вирусы, новый коронавирус станет сезонным. Как отметила главный врач Республиканской инфекционной больницы Юлия Кононенко, причина этого - высокая влажность воздуха и температура до плюс 10 градусов.

- Во избежание сезонного подъёма необходимо соблюдать простые правила: масочный режим в закрытых помещениях и социальное дистанцирование. Эти меры в совокупности с активной вакцинацией населения приведут к тому, что новая коронавирусная инфекция, несмотря на свое коварство, станет управляемой, - добавила Юлия Кононенко.

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