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Главврач онокодиспансера Карелии рассказал об особом режиме работы учреждения из-за коронавируса (ВИДЕО)

Новости. Общество
15:43, 29 Марта 2020
фото: © Столица на Онего
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Главный врач республиканского онкологического диспансера Ерван Хидишян записал видеообращение для пациентов, объяснив, как им будет оказываться помощь при введении карантинных мер по коронавирусной инфекции.

В паблике Благотворительного фонда имени Арины Тубис появилось видеобращение главврача онколиспаснсера, которое он записал по просьбе онкопациентского сообщества. Он рассказал, как сегодня будет работать диспансер для тех, кто проходит сейчас здесь лечение, и тех, кто находится в ремиссии под обязательным контролем.

"Мы должны предпринять дополнительные меры для того, чтобы наши пациенты снизили риски возможного заражения или исключили их, так как наши пациенты являются более чувствительными к данном вирусу, чем здоровые люди", - отметил Ерванд Хидишян.

По словам главного врача Республиканского онкологического диспансера, пациентов сегодня разделили на три категории. Первая – это те граждане, которые походят обследование для исключения онкологической патологии. Мероприятия по диагностике онкопоиска будут продолжены в том же режиме, что был и ранее.

"Лечение наших пациентов в онкодиспансере также будет продолжено в полном объеме. Но хочу предупредить, что в период госпитализации у вас не должно быть повышения температуры.  При входе в наше учреждение – поликлинику и стацинар - будет проводиться контроль, будут выдаваться бахилы и маски", - отметил Ерванд Хидишян.

Главврач обратился к третьей группе пациентов – тем, кто прошел лечение, но требует диспансерного наблюдения.

"Прошу вас отнестись с пониманием и воздержаться от посещения диспансера в очередные сроки, когда наступает период вашего контрольного обследования. Если вас ничего не беспокоит, отложите данное обследование на более поздний период. Если вас что-то беспокоит, просим вас обратиться в первичный онкологический кабинет по месту жительства. Доктор свяжется с нами, дистанционно мы решим все вопросы", - сказал руководитель онкодиспансера.

Ранее глава Минздрава Карелии рассказал, где будут лечить больных коронавирусом.

 

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