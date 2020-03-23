Глава Минздрава Карелии рассказал, где будут лечить больных коронавирусом

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков назвал учреждения здравоохранения, которые готовят к приему больных в случае массового заражения новой коронавирусной инфекцией в регионе.

На заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике глава Минздрава сегодня познакомил депутатов с перечнем медицинских организаций, подготовленных к переводу в течение двух суток на прием больных с инфекционным заболеванием в случае массового поражения.

Так, по словам министра, Республиканская инфекционная больница будет в авангарде. Здесь будет форпост принятия новой коронавирусной инфекции. Следующее учреждение – это госпиталь для ветеранов войн.

"По всей видимости там будет своеобразный центр коронавируса. Мы закрываем госпиталь для ветеранов. Шестой этаж отдадим под реанимационные койки. Пятый этаж будет с палатами с кислородной поддержкой. На втором этаже тоже будут реанимационное отделение для особо опасных больных с коронавирусной инфекцией. Третий этаж – там будут долечивать больных с коронавирусом", - отметил Михаил Охлопков.

В госпитале для ветеранов планируют также разместить койки отделения гемодиализа, которое переведут из Республиканской больницы им. Баранова.

Как отметил министр, Детская городская больница в Петрозаводске сейчас перепрофилирована на банальные пневмании и ОРВИ.

Железнодорожная больница также, как и госпиталь для ветеранов, будет работать на больных с коронавирусной инфекцией. Хирургическая помощь таким пациентам будет оказываться только в этой больнице. Кроме того, один из этажей учреждения отдадут для больных, которые будут долечиваться от коронавируса, чтобы повысить оборот коек в инфекционной больнице.

Отделение роддом им. Гуткина на Луначарского будет работать для женщин с острой гинекологической патологией, у которых будет выявлен коронавирус. Беременных женщин с инфекцией отправят на лечение в роддом им. Гуткина.

"Кроме этого, на случай массового поражения у нас определена резервная больница - это Республиканский наркологический диспансер", - отметил министр здравоохранения.

Ранее министр здравоохранения рассказал, как в Карелии находят людей, контактировавших с заболевшими коронавирусом.