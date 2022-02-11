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Главврач поликлиники Петрозаводска: «Каждый день выходят из строя порядка двух-трех врачей»

Новости. Общество
16:11, 12 Февраля 2022
фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

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Массовый запрос на прием участковых врачей из роста заболеваемости коронавирусом спровоцировал коллапс в первичном звене здравоохранения в столице Карелии.

В петрозаводских поликлиниках образовались внушительные очереди из пациентов с признаками ОРВИ и коронавируса. Учреждения не справляются с большим разовым потоком пациентов, при этом параллельно заражаются и сами медработники — некоторые из них выслушали диагноз «ковид» уже по два-три раза. В итоге число клиентов медучреждений растет, а силы врачей, наоборот, растворяются.

В течение последних двух недель в сутки в петрозаводскую поликлинику № 2 поступает порядка 500 обращений от пациентов, в том числе в среднем 300 человек зовут врача на дом. Об этом «Столице на Онего» сообщила главный врач медучреждения Лариса Горелова.

Примерно у 200 больных в сутки подтверждается диагноз «ковид». Нагрузка на медиков увеличилась ориентировочно вдвое.

В момент подготовки материала из 26 участковых докторов второй поликлиники 12 человек болели коронавирусом и ОРВИ.

«Каждый день выходят из строя порядка двух-трех врачей», — пояснила Лариса Горелова.

Подробнее читайте в материале Плександра Гнетнева «Люди перестали думать, когда это закончится».

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