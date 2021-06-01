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Главы Карелии и Петрозаводска проведут прием жителей столицы республики

Новости. Общество
18:20, 01 Июня 2021
фото: © «Республика» / Лилия Кончакова

Артур Парфенчиков и Владимир Любарский проведут в мэрии прием жителей Петрозаводска, сообщили в правительстве республики.

Прием пройдет 17 июня с 18.00 до 21.00. 

В мероприятии также примут участие заместители главы Карелии, премьер-министр правительства республики, замы руководителей органов исполнительной власти, замы главы Петрозаводска и руководители структурных подразделений городской администрации.

Прием будет организован в здании петрозаводской мэрии по адресу: проспект Ленина, дом 2.

Предварительная запись будет производиться 2, 3 и 4 июня с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по телефонам: (88142) 713 555, 713 673, 713674.

В министерствах прием будут проводить руководители органов исполнительной власти вместе с заместителями руководителей структурных подразделений Петрозаводска.

Организаторы напомнили о необходимости иметь при себе российский паспорт и маску. Ориентировочное время приема одного человека — 15 минут, обратившиеся без предварительной записи будут приниматься после окончания приема записавшихся. Прием будет проходить по принципу «до последнего заявителя».

Подробно ознакомиться с информацией о записи на прием можно на сайте правительства Карелии.

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