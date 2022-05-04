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Главы пяти российских регионов ушли в отставку в один день

Новости. Общество
20:30, 10 Мая 2022
фото: Pixabay

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Свои посты покинули руководители Томской, Кировской, Саратовской и Рязанской областей, а также республики Марий Эл.

Как сообщает РИА Новости, Глава Марий Эл Александр Евстифеев заявил, что решил покинуть свой пост.

«В связи с истечением срока полномочий главы Республики Марий Эл я обратился к президенту России с просьбой принять мою отставку», — написал в телеграм-канале Евстифеев.

Он был назначен врио главы республики в апреле 2017 года после того, как полномочия главы Марий Эл были досрочно прекращены Леонидом Маркеловым по собственному желанию. До этого он был председателем Арбитражного суда Московской области.

Ранее об аналогичных решениях сообщили губернатор Томской области Сергей Жвачкин, глава Кировской области Игорь Васильев и их коллега из Саратовской области Валерий Радаев.

Помимо этого, глава Рязанской области Николай Любимов сообщил, что не планирует выдвигаться на новые губернаторские выборы.

Жвачкин добавил, что в январе этого года ему исполнилось 65 лет, он является одним из самых возрастных глав региона в стране. В своем обращении к томичам он поблагодарил их за поддержку на протяжении всех десяти лет его пребывания в должности. Говоря о дальнейших планах, он отметил, что останется в Томске.

Сергей Жвачкин возглавляет Томскую область с 2012 года. В 2017 году он переизбрался на второй губернаторский срок, который истекает в 2022 году. До этого Жвачкин работал в нефтегазовой сфере.

Васильев поблагодарил команду правительства Кировской области и глав муниципалитетов за продуктивную совместную работу. Он, в свою очередь, пообещал поддерживать позитивные начинания кировчан на федеральном уровне.

На посту губернатора региона он работал с 28 июля 2016 года. До этого возглавлял Росреестр.

Радаев также поблагодарил жителей Саратовской области, где он занимал пост губернатора на протяжении десяти лет. Чиновник, по его словам, намерен сосредоточиться на другом направлении работы.

Радаев возглавил регион 23 марта 2012 года, а в 2017 году переизбрался на эту должность.

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