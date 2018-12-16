Глюк'оZа считает себя одним из секс-символов нашего времени

Певица Глюк'оZа раскрыла смысл откровенных фото, она рада тому, что на нее реагируют.

Артистка призналась, что рада любой реакции публики на свои откровенные фото – как положительной, так и отрицательной. Глюк'оZа убеждена, что это говорит о ее харизматичности и яркости, пишут "Дни.ру".

"Я не могу идти на поводу у этих мнений, потому что они ни на чем не основаны, исключительно на плохом настроении и вздорном характере пишущих. И поэтому я не обращаю внимания на эти комментарии, а иду своим путем. Я – один из секс-символов нашего времени", – заявила певица журналистам.

По мнению певицы, если женщина красива, знает об этом и готова поделиться своей красотой и энергией с другими – это хорошо. Не надо всего бояться и все подряд запрещать. И тем более идти на поводу у общества, которое всегда стремится задавить индивидуальность, подогнать всех под стандарт.

"Уже в подростковом возрасте я на себе прочувствовала давление этих стереотипов: грудь должна быть такой, а ноги такими, а если нет – ты урод! Сейчас я понимаю, что ни в коем случае нельзя позволять даже мысли такой проникать в твое сознание", – сказала Глюк'оZа в интервью изданию Teleprogramma.pro.