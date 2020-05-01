Глюкоза с мужем показали растяжку в объятиях друг друга

33-летняя певица Наталья Ионова и ее супруг, бизнесмен, вместе занимаются йогой.

Глюкоза в самоизоляции старается не забывать о спорте. Наталья увлекается йогой, артистка часто занимается в тандеме с мужем, 47-летним бизнесменом Александром Чистяковым, пишет "Космополитен".

Сегодня пара продемонстрировала чудеса акробатики. Александр сел в шпагат на подвесных тросах, а Наталья устроилась сверху. Кадр получился красивым и чувственным: супруги с любовью смотрели друг на друга.

"Май, спорт, любовь!" — своеобразно поздравила Ионова поклонников с Днем труда. Подруг звезды впечатлил снимок. "Хорошая растяжка — любви отличный бонус!" — с иронией написала Марина Газманова, супруга певца Олега Газманова.

Фанаты артистки тоже оставили позитивные комментарии. "Какое красивое и нежное фото! Моя любимая певица! Растяжка — огонь!", "Красивая пара", "Столько в этом секса!", "Ого! Взрослые игры", "Как красиво!" — высказались подписчики Натальи.

Недавно Ионова рассказала, что благодаря карантину они с мужем стали заново узнавать друг друга. Наталья призналась, что всегда считала Александра ворчливым, но теперь поняла, что это у нее сложный характер. Певица даже назвала себя стервой.