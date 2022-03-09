Глыбы льда и снега упали с крыши дома в районе Карелии и заблокировали двор (ФОТО и ВИДЕО)

В Сегеже глыбы льда и снега заблокировали двор на улице Мира.

В паблике «Подслушано в Сегеже» горожане опубликовали фото коммунальной катастрофы во дворе дома по улице Мира.

«Глыбы снега и льда сошли прямо на тротуар придомовой территории. По счастливой случайности, не на головы жителям! УК «Дом» отказывается работать — и вот результат. Двор заблокирован. Также существует риск обрыва электрических проводов над козырьком 2-го подъезда», - сообщается в паблике.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске лед сошел с крыши и оторвал козырек подъезда у дома №13-а по улице Лососинская.