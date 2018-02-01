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Новости. Общество
13:00, 01 Февраля 2018

Год за 120 от "Сампо.ру"

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Компьютерная сеть "Сампо.ру" проводит беспрецедентную акцию.

Год качественного и надежного интернета всего за 120 рублей! Один платеж позволит вам пользоваться интернетом без ограничений на протяжении 365 дней.

Абонентам "Сампо.ру" также доступны сервисы круглосуточной техподдержки и "Личный кабинет", доступ к камерам "Мой город" и различному медиаконтенту.

Акция проводится с 1 февраля до 31 марта 2018 года.

"Сампо.ру" – Надежный. Быстрый. Твой.

Подробности по телефону: 22-00-00 и на сайте: go.sampo.ru.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-02-01 16:27:52
Разводют нас как лохов. Ой, разводют.... Чевойта тут не таво... Липестричество дорожает, бизин дорожает, а тырнет с какого-то рожна, понимаешь, приспичило дешеветь.....
кир
2018-02-01 17:42:04
Беня, меня удивляет как на одном и том же оборудовании они скорость интернета повышают за другие деньги? Деньги сосут и работать не надо.
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