Годовой план по продаже региональных активов выполнен в Карелии всего на 3%

От их реализации в республиканский бюджет поступило только 11,4 миллиона рублей.

В нынешнем году власти Карелии рассчитывали получить от продажи республиканских активов 335 миллионов рублей. Однако по итогам исполнения регионального бюджета за девять месяцев этот плановый показатель оказался выполнен всего на 3%.

К 1 октября поступления доходов в карельскую казну от реализации материальных и нематериальных активов составили лишь около 11,4 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом эта сумма сократилась на 58%.