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Годовой план по продаже региональных активов выполнен в Карелии всего на 3%

Новости. Экономика
09:12, 05 Ноября 2020
фото: Валерий Поташов/Столица на Онего
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От их реализации в республиканский бюджет поступило только 11,4 миллиона рублей.

В нынешнем году власти Карелии рассчитывали получить от продажи республиканских активов 335 миллионов рублей. Однако по итогам исполнения регионального бюджета за девять месяцев этот плановый показатель оказался выполнен всего на 3%.

К 1 октября поступления доходов в карельскую казну от реализации материальных и нематериальных активов составили лишь около 11,4 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом эта сумма сократилась на 58%.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-11-05 10:17:24
Это как неадекватно надо оценивать товар, чтобы его настолько не покупали?!
Специалисты!
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