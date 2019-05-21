Гоген Солнцев показал новое фото своей пожилой жены — с фингалом

Многострадальный сюжет взаимоотношений интернет-фрика Гогена Солнцева и его фиктивной жены Екатерины Терешкович получил новый виток развития.

На этот раз, пишет "Узнай все", Гоген рассказал, что его супруга, которая лечила нервы и поправляла здоровье в санатории, перессорилась там с соседями и сотрудниками и даже ввязалась в драку.

"Нервы не подлечила, а, наоборот, расшатала и себе и другим, ещё и с фонарём осталась. Пришлось раньше окончания срока её забирать", — сообщил Солнцев.

По словам Гогена, Екатерина Львовна теперь отправится на дачу, где в более спокойной атмосфере будет проводить свои дни.

В Сети считают, что, если принимать рассказы Гогена за чистую монету, симптоматика у немолодой уже Екатерины Львовны напоминает прогрессирующую болезнь Альцгеймера или развивающуюся деменцию.

Впрочем, подписчики Гогена давно наблюдают за его жизнью и уже не верят в то, что его брак с Терешкович был заключен по любви. Аудитория глубоко убеждена, что Солнцев просто хотел славы и для этого договорился с пожилой актрисой, что она будет изображать его жену на эфирах у Андрея Малахова.