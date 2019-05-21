Гоген Солнцев показал новое фото своей пожилой жены — с фингалом

Новости по теме
Многострадальный сюжет взаимоотношений интернет-фрика Гогена Солнцева и его фиктивной жены Екатерины Терешкович получил новый виток развития.
На этот раз, пишет "Узнай все", Гоген рассказал, что его супруга, которая лечила нервы и поправляла здоровье в санатории, перессорилась там с соседями и сотрудниками и даже ввязалась в драку.
"Нервы не подлечила, а, наоборот, расшатала и себе и другим, ещё и с фонарём осталась. Пришлось раньше окончания срока её забирать", — сообщил Солнцев.
По словам Гогена, Екатерина Львовна теперь отправится на дачу, где в более спокойной атмосфере будет проводить свои дни.
В Сети считают, что, если принимать рассказы Гогена за чистую монету, симптоматика у немолодой уже Екатерины Львовны напоминает прогрессирующую болезнь Альцгеймера или развивающуюся деменцию.
Впрочем, подписчики Гогена давно наблюдают за его жизнью и уже не верят в то, что его брак с Терешкович был заключен по любви. Аудитория глубоко убеждена, что Солнцев просто хотел славы и для этого договорился с пожилой актрисой, что она будет изображать его жену на эфирах у Андрея Малахова.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Игра престолов окончилась, вот и Катька заодно огребла. Вот так вот съездила в санаторий... Разругалась с персоналом, соседями (( нервы не подлечила, а наоборот расшатала и себе и другим, ещё и с фонарём осталась. Пришлось раньше окончания срока её забирать. Ну, надеюсь, что на даче ей будет куда более спокойно и безконфликтно... #гогенсолнцев #катя #драка #санаторий #играпрестолов #фингал #скандал #охужэтакатя #психоневрологический #времявперед #скоролето #всемпозитива #дом2 #новости #дизайнногтей #царапины #недолечилась #дача #саженцы #семена #солнце #пляж
Все главное - здесь: #stolicaonego
Комментарии