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Новости. Общество
21:30, 21 Мая 2019

Гоген Солнцев показал новое фото своей пожилой жены — с фингалом

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Многострадальный сюжет взаимоотношений интернет-фрика Гогена Солнцева и его фиктивной жены Екатерины Терешкович получил новый виток развития.

На этот раз, пишет "Узнай все", Гоген рассказал, что его супруга, которая лечила нервы и поправляла здоровье в санатории, перессорилась там с соседями и сотрудниками и даже ввязалась в драку.

"Нервы не подлечила, а, наоборот, расшатала и себе и другим, ещё и с фонарём осталась. Пришлось раньше окончания срока её забирать", — сообщил Солнцев.

По словам Гогена, Екатерина Львовна теперь отправится на дачу, где в более спокойной атмосфере будет проводить свои дни.

В Сети считают, что, если принимать рассказы Гогена за чистую монету, симптоматика у немолодой уже Екатерины Львовны напоминает прогрессирующую болезнь Альцгеймера или развивающуюся деменцию.

Впрочем, подписчики Гогена давно наблюдают за его жизнью и уже не верят в то, что его брак с Терешкович был заключен по любви. Аудитория глубоко убеждена, что Солнцев просто хотел славы и для этого договорился с пожилой актрисой, что она будет изображать его жену на эфирах у Андрея Малахова.

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Игра престолов окончилась, вот и Катька заодно огребла. Вот так вот съездила в санаторий... Разругалась с персоналом, соседями (( нервы не подлечила, а наоборот расшатала и себе и другим, ещё и с фонарём осталась. Пришлось раньше окончания срока её забирать. Ну, надеюсь, что на даче ей будет куда более спокойно и безконфликтно... #гогенсолнцев #катя #драка #санаторий #играпрестолов #фингал #скандал #охужэтакатя #психоневрологический #времявперед #скоролето #всемпозитива #дом2 #новости #дизайнногтей #царапины #недолечилась #дача #саженцы #семена #солнце #пляж

Публикация от Гоген Солнцев (@solntcev)

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