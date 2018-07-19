Голодец сменила Мутко в составе Совета при президенте РФ по спорту

Вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец сменила зампредседателя правительства РФ Виталия Мутко в составе Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта.

Указ о внесении изменений в состав Совета опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ТАСС.

Ранее Мутко занимал пост вице-премьера РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. 18 мая указом президента он был назначен на должность вице-премьера правительства по строительству и региональной политике.

Голодец до назначения на должность вице-премьера по вопросам культуры, спорта и туризма курировала социальную сферу и культуру.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сменил в Совете бывшего главу организации Александра Жукова. Также в составе произошли следующие изменения: в него были включены помощник президента РФ - начальник Контрольного управления президента РФ Дмитрий Шальков, президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев; исключены из Совета глава Союза ММА России Федор Емельяненко и заместитель председателя правительства РФ - руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко.

Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта был учрежден в 2012 году. На данный момент в его состав входят 41 человек. Ближайшее заседание Совета запланировано на 20 июля в Калининграде.