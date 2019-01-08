Гололедица ожидается в первый рабочий день после новогодних каникул в Карелии

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Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали о погоде на 9 января в республике.
В районах Карелии будет облачно. На севере республики местами небольшой снег, по южным районам снег, местами сильный. На дорогах гололедица.
Ветер южный, юго-западный, днем на севере северо-западный слабый.
Температура воздуха ночью и днем от -2, -7, местами до 15 градусов мороза.
В Петрозаводске облачная погода. Снег. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный слабый.
Ночью от -4 до -6 градусов, днем 3,5 градусов мороза.
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