Гололедица ожидается в первый рабочий день после новогодних каникул в Карелии

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали о погоде на 9 января в республике.

В районах Карелии будет облачно. На севере республики местами небольшой снег, по южным районам снег, местами сильный. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-западный, днем на севере северо-западный слабый.

Температура воздуха ночью и днем от -2, -7, местами до 15 градусов мороза.

В Петрозаводске облачная погода. Снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный слабый.

Ночью от -4 до -6 градусов, днем 3,5 градусов мороза.