Пьяный водитель положил свое авто на крышу в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

В ночь на 10 марта в районе Зарека автомобилист врезался в снежный бруствер, и машина перевернулась.

В пятницу, 10 марта, в 01.17 на улице «Правды» в Петрозаводске произошло ДТП.



У дома №40 автомобилист попытался обогнать другую машину,

выехал за пределы дорожного полотна, врезался в снежный бруствер и опрокинулся на крышу.



Автомобиль остался на встречной полосе, говорится в сообщении портала «ДТП Петрозаводска и Карелии».