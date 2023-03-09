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Пьяный водитель положил свое авто на крышу в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:12, 10 Марта 2023
фото: кадр из видео

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В ночь на 10 марта в районе Зарека автомобилист врезался в снежный бруствер, и машина перевернулась.

В пятницу, 10 марта, в 01.17 на улице «Правды» в Петрозаводске произошло ДТП.

У дома №40 автомобилист попытался обогнать другую машину, 
выехал за пределы дорожного полотна, врезался в снежный бруствер и опрокинулся на крышу.

Автомобиль остался на встречной полосе, говорится в сообщении портала «ДТП Петрозаводска и Карелии». 

ДТП попало в объектив видеокамер компании «Ситилинк». 

Как нам рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции карельской столицы, в ДТП пострадавших нет. Молодой водитель был пьян, добавили в дорожной полиции. 

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